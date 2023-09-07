ПВК «Вагнера» більше не набирає найманців, але формує резерв — ЗМІ

У чаті для родичів найманців приватної військової компанії «Вагнера» 7 вересня з'явилося повідомлення про те, що структура припиняє вербування.



Як пише російське видання «Агентство», адміністратор чату повідомила: "У зв'язку з останніми подіями, набір в компанію тимчасово припинено". Адміністратор пропонує охочим записуватися в резерв групи через її кол-центр.



У липні ще живий голова ПВК Євген Пригожин повідомляв, що угруповання не відчуває дефіциту в особовому складі, тому припиняє вербування, але свою роботу продовжує. Але вже після цієї заяви «Важливі історії» у серпні з'ясували, що ПВК продовжила набирати найманців у російських регіонах.



Судячи з повідомлень у чаті, структура досі продовжує відправляти найманців до Африки: 6-7 вересня як мінімум троє користувачів чату обговорювали, що їхні родичі або нещодавно поїхали до Африки, або зараз чекають на вирушення туди з Білорусі. Наприклад, користувач під ніком Aurora написала в четвер: Є борти і ротація. Користувач під ніком Nastya повідомила, що її родич нещодавно відлетів до Африки з Білорусі.



Відправлення найманців до Африки, припускає «Агентство», продовжується, попри рекомендацію шукати іншу роботу, яку ПВК «Вагнера» дала своїм найманцям у серпні. Як писали «Важные истории», рекомендація прозвучала в аудіоповідомленні, яке було поширене у чатах найманців. Група доводила це тим, що в Україну її більше не пускають, а в Африці та на Близькому Сході вона стикається із сильною конкуренцією з боку Міноборони РФ та Росгвардії.



У тих же чатах видання знайшло повідомлення родичів найманців, які скаржаться на багатомісячні затримки зарплати, а також на те, що у кількох містах закрито каси для виплат сім'ям бойовиків. В одному з випадків користувач із ніком Марія Осипова написала, що «з тижня на тиждень» не може отримати жодної інформації про зарплату у кол-центрі. Користувач цього ж чату Євген скаржиться, що не може отримати гроші з березня, а Ігор пише: «Мені взагалі не заплатили за поранення, і частину грошей не віддали».



Після загибелі Пригожина Bloomberg повідомляв, що Міноборони РФ візьме під пряме командування всю оперативну діяльність ПВК «Вагнера» в Африці та Близькому Сході. Про це розповіли виданню джерела, близькі до Міноборони, Кремля та самої ПВК.

23 серпня, у Тверській області РФ впав літак Embraer, що належить бізнесменові Євгену Пригожину. Пізніше загибель голови приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина та його заступника Дмитра Уткіна підтвердив голова руху «Ми разом із Росією» Володимир Рогов.