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Донецк, Луганск и не только: Главные события 8 сентября

09 сентября 2023, 00:32

Донецк, Луганск и не только: Главные события 8 сентября

Политика

Основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский признался, что в 2014 году группировкам «ДНР» и «ЛНР» помогла устоять Россия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с четырьмя предложениями в обмен на возобновление участия страны-агрессора в «зерновом соглашении», узнали журналисты издания Вild.

ООН не пытается добиться снятия или обхода антироссийских ограничительных мер, предложения по зерновой сделке составлены с учетом существующих санкционных режимов, заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

Представитель украинского МИД ведомства Олег Николенко в свою очередь заявил, что Украина не готова снизить санкционное давление на РФ ради возобновления зерновой сделки, украинская сторона считает, что мировое сообщество не должно «предлагать уступки», чтобы побудить Москву к выполнению обязательств.

Общество

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец заявил, что захватчики на оккупированных территориях усилили фильтрацию при выезде, заставляют голосовать на псевдовыборах, а также изымают детей из семей.

Во временно захваченный ВС РФ Мариуполь Донецкой области незаконно прибыла группа китайских блогеров, МИД Украины планирует запретить въезд для всех «гастролеров» из Китая.

Украинская военная разведка ведет диалог еще с несколькими российскими пилотами, рассказал глава ГУР МОУ Кирилл Буданов.

Боевые действия

В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу пострадали 73 человека. В городе повреждено 62 многоквартирных дома и 7 частных, более полусотни авто. Коммунальные службы все еще расчищают территорию от обломков.

В группировке «ДНР» заявили, за неделю на захваченной РФ части Донецкой области в ходе обстрелов погибли 11 человек, еще 78 получили ранения.

Возле населенного пункта Опытное, в районе Донецкого аэропорта, ВСУ вернули под контроль Украины часть ранее захваченной российской армией территории.

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