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Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 8 вересня

09 вересня 2023, 00:32

Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 8 вересня

Політика

Засновник батальйону «Восток» Олександр Ходаковський зізнався, що у 2014 році угрупованням «ДНР» і «ЛНР» допомогла встояти Росія.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш направив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову лист із чотирма пропозиціями в обмін на поновлення участі країни-агресора у «зерновій угоді», дізналися журналісти видання Вild.

ООН не намагається домогтися зняття чи обходу антиросійських обмежувальних заходів, пропозиції щодо зернової угоди складено з урахуванням існуючих санкційних режимів, заявив на брифінгу заступник представника генерального секретаря всесвітньої організації Фархан Хак.

Представник українського МЗС відомства Олег Ніколенко у свою чергу заявив, що Україна не готова знизити санкційний тиск на РФ задля відновлення зернової угоди, українська сторона вважає, що світова спільнота не повинна «пропонувати поступки», щоб спонукати Москву до виконання зобов'язань.

Суспільство

Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець заявив, що загарбники на окупованих територіях посилили фільтрацію під час виїзду, змушують голосувати на псевдовиборах, а також вилучають дітей із сімей.

До тимчасово захопленого ЗС РФ Маріуполя Донецької області незаконно прибула група китайських блогерів, МЗС України планує заборонити в'їзд для всіх «гастролерів» з Китаю.

Українська військова розвідка веде діалог ще з кількома російськими пілотами, розповів голова ГУР МОУ Кирило Буданов.

Бойові дії

Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Розі постраждали 73 особи. У місті пошкоджено 62 багатоквартирні будинки та 7 приватних, понад півсотні авто. Комунальні служби ще розчищають територію від уламків.

В угрупуванні «ДНР» заявили, що за тиждень на захопленій РФ частині Донецької області в ході обстрілів загинули 11 людей, ще 78 отримали поранення.

Біля населеного пункту Дослідне, в районі Донецького аеропорту, ЗСУ повернули під контроль України частину території, яку раніше захопила російська армія.

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