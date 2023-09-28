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У Костянтинівці частково зникло світло після російських ударів

28 вересня 2023, 20:30

У Костянтинівці частково зникло світло після російських ударів

Через російську атаку Костянтинівка Донецької області частково залишилася без світла. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що внаслідок обстрілу було пошкоджено високовольтну лінію електромережі, тому правобережна частина міста залишилася без світла.

«Працівники служби районних електромереж в екстреному порядку проводили роботи з відновлення лінії електромережі. Повністю відновити електропостачання не вдалося. Завтра вранці роботи з відновлення будуть продовжені», — йдеться у повідомленні.

Так, сьогодні Костянтинівка вкотре зазнала обстрілів з боку російських загарбників. Російська армія завдала 2 авіаударів по Костянтинівці, за попередніми даними, використавши КАБ-100. Внаслідок вибухів отримали поранення троє чоловіків віком від 37 до 60 років. У них діагностовані переломи та рвані рани. Усі постраждалі під час обстрілу перебували на вулиці.

Крім того, пошкоджено торговельний об'єкт, багатоповерхові житлові будинки, приватні домоволодіння та корпуси навчального закладу.

Нагадаємо, на Донеччині через обстріл було знеструмлено мешканців міста Торецьк та дві шахти.

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