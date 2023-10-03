«ДНР» объявила о выдворении двух священников ПЦУ. Церковь опровергает: они заключенные в РФ

Группировка «ДНР» выдворила двух священников ПЦУ

Так называемый «суд» группировки «ДНР» объявил о вызворении за пределы России и оккупированной территории двух украинцев — священников Православной церкви Украины (ПЦУ) Вячеслава Хримли и Андрея Чуя. Об этом сообщает «РИА Новости».



Обновлено. Митрополит Донецкий и Мариупольский ПЦУ Сергий (Горобцов) в комментарии «Новостям Донбасса» опроверг информацию о том, что оккупационные власти выдворили Вячеслава Хримли и Андрея Чуя. По его словам, они находятся в РФ, скорее всего, в заключении.



«Информация о том, что отец Андрей и отец Христофор, выдворенные из РФ, не соответствует действительности. Они находились в Донецке в СИЗО. В последний раз родные передавали им медикаменты, одежду, продукты в Донецкое СИЗО. А потом прислали информацию, что их перевезли на территорию РФ. Поэтому они находятся где-то на территории РФ, вероятно в заключении», — рассказал митрополит Сергий.



Он отметил, что арестованных священников убеждали, чтобы они перешли в Московский патриархат.



«После перевода в РФ с ними нет связи и нет связи даже с их родными. Только с отдельными прихожанами», — добавил митрополит Сергий.



Сегодня утром российские СМИ сообщили, что священников ПЦУ Вячеслава Хримли и Андрея Чуя признали виновными в «нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях» — часть 5 статьи 5.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях.



Им, как утверждается, назначили «административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч российских рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации».



«Судья» заявил, что Чуй и Хримли «осуществляли религиозную деятельность, позиционируя себя как представители религиозного объединения "Православная церковь Украины"». РФ считает, что деятельность ПЦУ «носит антироссийский, экстремистский характер, выраженный в публичной поддержке украинской власти и вооруженных формирований Украины, а также разжигающей ненависть и вражду по национальному, религиозному признаку».