«ДНР» завила про видворення двох священиків ПЦУ. Церква спростовує: вони ув'язнені в РФ

Угруповання «ДНР» видворило двох священиків ПЦУ

Так званий «суд» угруповання «ДНР» оголосив про видворення за межі Росії та окупованої території двох українців — священиків Православної церкви України (ПЦУ) В'ячеслава Хрімлі та Андрія Чуя. Про це повідомляє «РИА Новости».



Оновлено. Митрополит Донецький і Маріупольський ПЦУ Сергій (Горобцов) у коментарі «Новинам Донбасу» спростував інформацію про те, що окупаційна влада видворила В'ячеслава Хрімлі та Андрія Чуя. За його словами, вони перебувають у РФ, швидше за все, ув'язнені.



«Інформація про те, що отець Андрій та отець Христофор видворені з РФ не відповідає дійсності. Вони перебували в Донецьку в СІЗО. Останній раз рідні передавали їм медикаменти, одяг, продукти в Донецьке СІЗО. А потім прислали інформацію, що їх перевезли на територію РФ. Тому наразі вони знаходяться десь на території РФ, ймовірно ув'язнені», — розповів митрополит Сергій.



Він зазначив, що заарештованих священиків переконували, щоб вони перейшли до Московського патріархату.



«Після переведення в РФ з ними немає зв'язку, і немає зв'язку навіть з їх рідними. Тільки з окремими парафіянами», — додав митрополит Сергій.



Сьогодні вранці російські ЗМІ повідомили, що священиків ПЦУ В'ячеслава Хрімлі та Андрія Чуя визнали винними у «порушенні законодавства про свободу совісті, свободу віросповідання та релігійні об'єднання» — частину 5 статті 5.26 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення.



Їм призначили «адміністративне покарання у вигляді штрафу у розмірі 30 тисяч російських рублів з адміністративним видворенням за межі Російської Федерації».



«Суддя» заявив, що Чуй та Хрімлі «здійснювали релігійну діяльність, позиціонуючи себе як представники релігійного об'єднання "Православна церква України"». РФ вважає, що діяльність ПЦУ «носить антиросійський, екстремістський характер, виражений у публічній підтримці української влади та збройних формувань України, а також розпалює ненависть та ворожнечу за національною, релігійною ознакою».