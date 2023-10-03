В «ДНР» поезд наехал на российский ЗРК «Стрела-10»: 3 оккупантов погибли, 2 ранены

Сегодня ночью, 3 октября, в так называемой «ДНР» поезд наехал на зенитно-ракетный комплекс. В результате происшествия тепловоз сошел с рельсов, есть повреждения ж/д полотна. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.



По данным источников ASTRA, накануне ночью на перегоне «Енакиево-Углегорск» грузовой поезд наехал на машину ЗРК «Стрела-10» ВС РФ.



По предварительным данным, водитель двигался в составе военной колонны, но в какой-то момент не справился с управлением, съехал с моста и попал под поезд. Так, трое военнослужащих погибли, еще два — получили ранения.



Справка



«Стрела-10» — советский зенитно-ракетный комплекс для сухопутных войск. ЗРК предназначен для контроля воздушного пространства с помощью оптико-электронной системы и уничтожения обнаруженных воздушных целей на малых высотах. Принят на вооружение ВС Союза ССР в 1976 году.