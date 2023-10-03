У «ДНР» поїзд наїхав на російський ЗРК «Стріла-10»: 3 окупантів загинули, 2 поранені

Сьогодні вночі, 3 жовтня, до так званої «ДНР» поїзд наїхав на зенітно-ракетний комплекс. Внаслідок пригоди тепловоз зійшов з рейок, є пошкодження залізничного полотна. Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.



За даними джерел ASTRA, напередодні вночі на перегоні «Єнакієво-Вуглегірськ» вантажний поїзд наїхав на машину ЗРК «Стріла-10» ЗС РФ.



За попередніми даними, водій рухався у складі військової колони, але в якийсь момент не впорався з керуванням, з'їхав із мосту та потрапив під потяг. Так, троє військовослужбовців загинули, ще двоє отримали поранення.



Довідка



«Стріла-10» — радянський зенітно-ракетний комплекс для сухопутних військ. ЗРК призначений для контролю повітряного простору за допомогою оптико-електронної системи та знищення виявлених повітряних цілей на малих висотах. Прийнятий на озброєння ЗС Союзу РСР у 1976 році.