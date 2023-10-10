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В отношении военкоматов и военно-врачебных комиссий ГБР расследует 260 дел

10 октября 2023, 13:14

В отношении военкоматов и военно-врачебных комиссий ГБР расследует 260 дел

Государственное бюро расследований Украины. Фото: УНИАН Государственное бюро расследований Украины. Фото: УНИАН

Государственное бюро расследований расследует 260 дел, связанных с работой территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий. Об этом сегодня сообщает ГБР на официальном сайте.

«Всего в этом году ГБР расследует 260 уголовных производств, связанных с работой терцентров комплектования и военно-врачебных комиссий. В суд уже направлен 21 обвинительный акт в отношении 35 человек. Также ГБР сообщило о подозрении еще 58 лицам», — говорится в сообщении.

В ГБР также отметили, что в рамках этих уголовных производств задокументированы факты получения должностными лицами взяток на сумму почти 4 млн гривен.

В бюро говорят, что суды арестовали имущество взяточников на сумму более 3,2 млн гривен.

ГБР привело последние примеры работы ведомства по противодействию злоупотреблениям в терцентрах комплектования и ВЛК:

Бюро завершило расследование в отношении военкома из Полтавской области, который жестоко избил подчиненного.

ГБР установило, что бывший военком Запорожской области организовывал фальшивые операции для «уклонистов».

В Виннице ГБР разоблачило должностных лиц городского ТЦК, которые помогали уклоняющимся избежать мобилизации и уехать за границу.

В Одессе ГБР разоблачило преступную схему выдачи «белых билетов» депутатам и их родственникам.

ГБР оперативно начало расследование фактов избиения мобилизованных работниками военкомата Тернополя.

 

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