В отношении военкоматов и военно-врачебных комиссий ГБР расследует 260 дел

Государственное бюро расследований Украины. Фото: УНИАН

Государственное бюро расследований расследует 260 дел, связанных с работой территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий. Об этом сегодня сообщает ГБР на официальном сайте.

«Всего в этом году ГБР расследует 260 уголовных производств, связанных с работой терцентров комплектования и военно-врачебных комиссий. В суд уже направлен 21 обвинительный акт в отношении 35 человек. Также ГБР сообщило о подозрении еще 58 лицам», — говорится в сообщении.

В ГБР также отметили, что в рамках этих уголовных производств задокументированы факты получения должностными лицами взяток на сумму почти 4 млн гривен.

В бюро говорят, что суды арестовали имущество взяточников на сумму более 3,2 млн гривен.

ГБР привело последние примеры работы ведомства по противодействию злоупотреблениям в терцентрах комплектования и ВЛК:

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