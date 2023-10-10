Стосовно військкоматів та військово-лікарських комісій ГБР розслідує 260 справ

Державне бюро розслідувань України. Фото: УНІАН

Державне бюро розслідувань розслідує 260 справ, пов'язаних із роботою територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій. Про це повідомляє ГБР на офіційному сайті.

«Загалом цього року ГБР розслідує 260 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою терцентрів комплектування та військово-лікарських комісій. До суду вже направлено 21 обвинувальний акт щодо 35 осіб. Також ГБР повідомило про підозру ще 58 осіб», — йдеться у повідомленні.

У ГБР також зазначили, що в рамках цих кримінальних проваджень задокументовано факти отримання посадовими особами хабарів на суму майже 4 млн. гривень.

У бюро кажуть, що суди заарештували майно хабарників на суму понад 3,2 млн. гривень.

ГБР навело останні приклади роботи відомства щодо протидії зловживанням у терцентрах комплектування та ВЛК:

Бюро завершило розслідування щодо військкома з Полтавської області, який жорстоко побив підлеглого.

ГБР встановило, що колишній військком Запорізької області організовував фальшиві операції для «уклоністів».

У Вінниці ДБР викрило посадових осіб міського ТЦК, які допомагали тим, хто ухиляється уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

В Одесі ГБР викрило злочинну схему видачі «білих квитків» депутатам та їхнім родичам.

ГБР оперативно розпочало розслідування фактів побиття мобілізованих працівниками військкомату Тернополя.