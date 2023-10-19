До Нацполіції надійшло понад 18 тисяч звернень про зникнення українських дітей

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук провела нараду щодо реалізації Плану дій Bring Kids Back UA, на якій обговорили захист прав дітей, які примусово переміщені на ТОТ або незаконно депортовані за межі України. Про це повідомляє урядовий портал.



Присутніх поінформували про те, що з часу запровадження воєнного стану до середини жовтня 2023 року до Нацполіції надійшло 18 967 звернень про безвісне зникнення українських дітей.



«Тому нам потрібне державне рішення щодо їх евакуації. Насамперед статусних дітей, які перебувають у межах населених пунктів, які не контролюються українською владою», – наголосила Ірина Верещук.



Чиновниця додала, що дуже важливо отримати всю інформацію про них. І в цьому Україні потрібна допомога міжнародних партнерів. Представник ЮНІСЕФ в Україні підтвердила готовність організації допомогти розробити механізми евакуації та співпрацювати з усіма зацікавленими сторонами.



Раніше на підконтрольну територію України вдалося повернути ще троє дітей, які перебували на окупованій території Херсонської області.