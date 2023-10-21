Президент Украины обсудил с Реджепом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram

Сегодня, 21 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом, обсудив ситуацию на Ближнем Востоке и согласившись с необходимостью обеспечить защиту гражданских лиц и уважение гуманитарного права. Об этом сообщает телеграм-канал главы государства.



Владимир Зеленский выразил благодарность Турции за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Два президента обсудили следующий раунд переговоров по Формуле мира, который состоится на Мальте. По мнению президента Украины Турция примет участие, добавляя свой авторитетный голос и позицию.



«Несмотря на срыв Россией Черноморской зерновой инициативы, Украина остается приверженной своей жизненно важной роли гаранта глобальной продовольственной безопасности и обеспечивает работу Черноморского зернового коридора», — отметил Владимир Зеленский.



Ранее, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом и рассказал о ситуации на фронте.