Президент України обговорив із Реджепом Ердоганом ситуацію на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram

Сьогодні, 21 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, обговоривши ситуацію на Близькому Сході та погодившись із необхідністю забезпечити захист цивільних осіб та повагу до гуманітарного права. Про це повідомляє телеграм-канал глави держави.



Володимир Зеленський висловив подяку Туреччині за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Два президенти обговорили наступний раунд переговорів щодо Формули миру, який відбудеться на Мальті. На думку президента України, Туреччина візьме участь, додаючи свій авторитетний голос і позицію.



«Попри зрив Росією Чорноморської зернової ініціативи, Україна залишається відданою своїй життєво важливій ролі гаранта глобальної продовольчої безпеки та забезпечує роботу Чорноморського зернового коридору», — зазначив Володимир Зеленський.



Раніше, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та розповів про ситуацію на фронті.