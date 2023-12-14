Российские захватчики из МВД РФ переоформляют на себя жилье украинцев в Макеевке

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области российские оккупанты из МВД РФ переоформляют на себя недвижимость уехавших из оккупации украинцев.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в эфире марафона «Едині новини».

«Оккупационные так называемые власти выделили два административных здания для размещения российских подразделений, которые временно дислоцируются в Макеевке. Также выделено семь промышленных территорий для размещения техники и личного состава российских захватчиков», — добавил Ковалев.

По его словам, россияне изымают то имущество, владельцы которого выехали на подконтрольную Украине территорию, или обвиняются оккупантами в содействии Силам обороны Украины. Как отметил спикер, в прошлом году 18 оккупантов из МВД РФ получили жилье.