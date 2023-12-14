Російські загарбники з МВС РФ переоформлюють на себе житло українців у Макіївці

У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області російські окупанти з МВС РФ переоформлюють на себе українців, які виїхали з окупації.

Про це повідомив представник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов в ефірі марафону Єдині новини.

«Окупаційна так звана влада виділила дві адміністративні будівлі для розміщення російських підрозділів, які тимчасово дислокуються в Макіївці. Також виділено сім промислових територій для розміщення техніки та особового складу російських загарбників», - додав Ковальов.

За його словами, росіяни вилучають те майно, власники якого виїхали на підконтрольну Україні територію, або звинувачуються окупантами у сприянні Силам оборони України. Як зазначив речник, минулого року 18 окупантів із МВС РФ отримали житло.