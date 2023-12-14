Донецк, Луганск и не только: Главные события 14 декабря

Политика



Владимир Путин, который подтвердил намерение в пятый раз переизбираться в президенты, пообещал россиянам, что второй волны мобилизации не будет. По его словам, на передовую якобы готовы ехать много добровольцев.



Бывший «народный губернатор» незаконной «ДНР» Павел Губарев раскритиковал план Гиркина «стать президентом» российского боевика Игоря Гиркина.



Общество



Боевые действия и обстрелы усилились в Часов Яре сразу после оккупации российскими войсками Бахмута в мае этого года и продолжаются по сей день. Несмотря на все трудности, жители Часов Яра, а это около тысячи человек, покидать город наотрез отказываются. Для этого у них есть свои причины. Какие именно они рассказывают в этом видео.







Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики установили еще одну елку. В этот раз в парке Гурова. Как сообщили в Мариупольском городском совете, елка очень напоминает новогоднее дерево, устанавливаемое ранее в украинском Мариуполе, 10 лет назад.



Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области российские оккупанты из МВД РФ переоформляют на себя недвижимость уехавших из оккупации украинцев.



На оккупированной территории Луганской области без электроснабжения из-за непогоды остаются более 48 тысяч людей.



Боевые действия



Как будут развиваться события если россияне полностью возьмут руины Марьинки? Командующий войсками «Таврия» генерал Александр Тарнавский назвал провокацией информацию о падении Марьинки. Аналитический ресурс Дипстейт пишет, что РФ контролирует 92% города и полный захват, вероятно, - вопрос нескольких часов. Кто сейчас контролирует Марьинку и рискуют ли попасть под оккупацию Красногоровка, Победа, Курахово и Угледар? Разбираемся в этом видео.

В группировке «ДНР» заявили, что в результате обстрелов ранены пять человек, повреждены девять жилых домов.



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