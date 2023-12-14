Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 14 грудня

Політика



Володимир Путін, який підтвердив намір вп'яте переобиратися в президенти, пообіцяв росіянам, що другої хвилі мобілізації не буде. За його словами, на передову нібито готові їхати багато добровольців.



Колишній «народний губернатор» незаконної «ДНР» Павло Губарєв розкритикував план російського бойовика Ігоря Гіркіна стати президентом.



Суспільство



Бойові дії та обстріли посилилися у Часов Ярі відразу після окупації російськими військами Бахмута у травні цього року і тривають донині. Незважаючи на всі труднощі, жителі Часового Яру, а це близько тисячі людей, залишати місто навідріз відмовляються. Для цього вони мають свої причини. Які саме, вони розповідають у цьому відео.







У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники встановили ще одну ялинку. На цей раз у парку Гурова. Як повідомили у Маріупольській міській раді, ялинка дуже нагадує новорічне дерево, яке встановлювали раніше в українському Маріуполі, 10 років тому.



У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області російські окупанти з МВС РФ переоформлюють на себе українців, які виїхали з окупації.



На окупованій території Луганської області без електропостачання через негоду залишаються понад 48 тисяч людей.



Бойові дії



Як розвиватимуться події, якщо росіяни повністю візьмуть руїни Мар'їнки? Командувач військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський назвав провокацією інформацію про падіння Мар'їнки. Аналітичний ресурс Діпстейт пише, що РФ контролює 92% міста та повне захоплення, ймовірно, - питання кількох годин. Хто зараз контролює Мар'їнку та чи ризикують потрапити під окупацію Красногорівка, Перемога, Курахове та Вугледар? Розбираємось у цьому відео.

В угрупуванні «ДНР» заявили, що внаслідок обстрілу поранено п'ятьох осіб, пошкоджено дев'ять житлових будинків.



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