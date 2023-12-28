Полицейские не хотят заниматься раздачей повесток

Руководитель Национальной полиции Иван Выговский выразил недовольство идеей предоставления полицейским полномочий по выдаче повесток военнообязанным без участия военных. Об этом он сообщил в интервью изданию «Украинские новости».

«У нас очень много своего функционала, и мы считаем, что каждый должен заниматься своей работой. Мы и так подхватываем различные моменты. Почему? Потому что полиция самый большой правоохранительный орган, поэтому мы и подставляем плечо другим правоохранительным структурам, и если мы этого не будем делать, то некоторые важные направления работы просто упадут», — сказал он.

По словам Выговского, полицейские документируют сотни уголовных правонарушений среди представителей ТЦК и СП, где они получают неправомерную выгоду, и таким образом люди не идут служить.

«Получается, что мы будем с одной стороны документировать, а с другой еще и повестки раздавать? Поэтому, я считаю, что у нас достаточно работы. Мы и так максимально помогаем по мобилизации, устанавливаем места нахождения уклонистов», — добавил он.

Ранее сообщалось, что военные предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, 19 декабря.