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Поліцейські не хочуть займатися роздачею повісток

28 грудня 2023, 13:15

Поліцейські не хочуть займатися роздачею повісток

Керівник Національної поліції Іван Виговський висловив невдоволення ідеєю надання поліцейським повноважень щодо видачі повісток військовозобов'язаним без участі військових. Про це він повідомив в інтерв'ю «Українським новинам».

«У нас дуже багато свого функціоналу, і ми вважаємо, що кожен має займатися своєю роботою. Ми і так підхоплюємо різні моменти. Чому? Тому що поліція є найбільшим правоохоронним органом, тому ми й підставляємо плече іншим правоохоронним структурам, і якщо ми цього не робитимемо, то деякі важливі напрямки роботи просто впадуть», — сказав він.

За словами Виговського, поліцейські документують сотні кримінальних правопорушень серед представників ТЦК та СП, де вони отримують неправомірний зиск, і таким чином люди не йдуть служити.

«Виходить, що ми з одного боку документуватимемо, а з іншого ще й повістки роздаватимемо? Тому я вважаю, що в нас достатньо роботи. Ми і так максимально допомагаємо з мобілізації, встановлюємо місця знаходження ухилянтів», — додав він.

Раніше повідомлялося, що військові запропонували додатково мобілізувати 450-500 тисяч осіб. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції 19 грудня.

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