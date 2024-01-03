Вибухи у Севастополі: мешканці бачили спалах у районі аеродрому Бельбек

Вночі у Севастополі було чути гучні вибухи. Фото: «Кримський вітер»

У тимчасово окупованому росіянами Севастополі в Криму пролунали сильні вибухи вночі, 2 січня. Про це повідомив телеграм-канал «Кримський вітер».

Зазначається, що після двох потужних вибухів у небі над Севастополем з'явилися два великі стовпи диму.

Місцевий мешканець стверджує , що у мікрорайоні на вулиці Жидилова від вибуху у людей вилетіли вікна. Також жителі пишуть у соцмережах, що два потужні вибухи чули від Севастополя до села Зуя.

«У Бахчисараї будинки тремтіли», — пише один із місцевих.

Телеграм-канал стверджує, що, ймовірно, міг бути «приліт» по військовому аеродрому Бельбек: місцеві жителі бачили в тому районі яскравий спалах.

Окупаційний губернатор Севастополя Розвожаєв заявив, що, за попередньою інформацією, над морем нібито було збито ракету. За його словами, пошкодження інфраструктури не зафіксовано.

Нагадаємо, 27 жовтня у бухті Севастополя було підірвано новий протимінний корабель окупантів «Володимир Козицький».