На російському аеродромі в Челябінську згорів Су-34 — ЗМІ

Сьогодні, в ніч проти 4 січня, в російському Челябінську на аеродромі «Шагол» згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в українських спецслужбах.



«У ніч проти 4 січня на аеродромі «Шагол» у російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. Це операція ГУР (Головного управління розвідки Міністерства оборони України – ред.)», — розповіло джерело виданню.



Наголошується, що це була операція ГУР (Головного управління розвідки Міністерства оборони України – ред.)



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у грудні повідомив, що за тиждень українські військові збили п'ять російських Су-34.