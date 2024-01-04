У ГУР показали підпал бомбардувальника Су-34

Підпал літака. Кадр з відео

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що в ніч на 4 січня 2024 року на російському аеродромі «Шагол» у Челябінську згорів тактичний бомбардувальник Су-34.



«Бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ», - уточнили в ГУР.



На опублікованому головним управлінням розвідки відео невідомий стоїть біля літака, який починає горіти.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у грудні повідомив, що за тиждень українські військові збили п'ять російських Су-34.