Російські військові просунулися біля Авдіївки — ISW

Російські окупанти просунулися поблизу Авдіївки Донецької області та посилили позиційні бойові дії з українськими силами у цьому районі. Про це повідомив у щоденному звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що геолоковані кадри за 4 січня показують просування російських військ неподалік Авдіївського терикону, що на північний схід від міста. Російські мікроблогери заявили, що армія Російської Федерації просунулась у дачних районах на південний схід від терикону.

Також вони повідомили про просування на відстань до одного кілометра завдовжки та на 150 метрів завглибшки біля населеного пункту Бердичі та на 200 метрів завглибшки в районі Очеретине. Проте експерти ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Водночас російські та українські джерела повідомили 4 січня, що позиційні бої продовжуються на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Бердича та Степового; біля Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки; на північно-східній та південно-східній околиці Авдіївки; на південь від Авдіївки у районі Досвідченого; на південний захід від Авдіївки в районі Водяного, Невельського; і на захід від Авдіївки в районі Тоненького.

Аналітики додають, що за інформацією командувача Таврійської групи військ України бригадного генерала Олександра Тарнавського, російські окупанти за останню добу майже вдвічі збільшили інтенсивність наземних атак.

Також голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що ЗС РФ насамперед атакує Степове, намагаючись порушити роботу українських наземних комунікацій. Втім, ЗСУ, як і раніше, зберігають контроль над населеним пунктом, йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на 06:00 5 січня, у зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські військові продовжують стримувати супротивника, який не залишає спроб оточити Авдіївку.

«Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат», — йдеться в повідомленні Генштабу.

У Генштабі додали, що минулої доби Сили оборони відбили 16 атак поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак у районах Первомайського та Невельського Донецької області.