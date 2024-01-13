Оккупанты 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области

Очередной обстрел РФ Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин / Facebook

За прошедшие сутки российская оккупационная армия вновь атаковала Донецкую область, обстреляв жилые кварталы мирных граждан 21 раз. Об этом в своем Facebook написал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

В Марьинской громаде из-за обстрела поврежден дом в Красногоровке, в Очеретинской — обстреляны Бердычи. В Кураховской общине трижды под огонь попала промзона.



«Среди ночи россияне выпустили две ракеты по Константиновке, также в общине обстреляны Предтечино, Николаевка, Марково и Ступочки», — говорится в сообщении.

Очередной обстрел РФ Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин / Facebook

В Ильиновке ракетой С-300 повреждено складское помещение, из градов обстреляна Долгая Балка — повреждены три объекта.



Лиманская община подверглась восьми обстрелам. В Нью-Йорке оккупантами были повреждены восемь домов и детсад, еще один дом — в Торецке.



Также В Часовоярской общине повреждены две многоэтажки, два частных дома и два промышленных здания. В Северской общине поврежден дом в Серебрянке.

Очередной обстрел РФ Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин / Facebook

Всего за сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, убили одного гражданского.



Ранее сегодня, 13 января 2023 года, Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине, применив крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БплА.