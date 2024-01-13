Окупанти 21 раз обстріляли населені пункти Донецької області

Черговий обстріл РФ на Донеччині. Фото: Вадим Філашкін / Facebook

Минулої доби російська окупаційна армія знову атакувала Донецьку область, обстрілявши житлові квартали мирних громадян 21 раз. Про це у своєму Facebook написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Мар'їнській громаді через обстріл пошкоджено будинок у Красногорівці, в Очеретинській — обстріляно Бердичі. У Курахівській громаді тричі під вогонь потрапила промзона.



«Серед ночі росіяни випустили дві ракети по Костянтинівці, також у громаді обстріляно Предтечине, Миколаївку, Маркове та Ступочки», — йдеться у повідомленні.

Черговий обстріл РФ на Донеччині. Фото: Вадим Філашкін / Facebook

В Іллінівці ракетою С-300 пошкоджено складське приміщення, з градів обстріляно Довгу Балку — пошкоджено три об'єкти.



Лиманська громада зазнала восьми обстрілів. У Нью-Йорку окупанти пошкодили вісім будинків та дитсадок, ще один будинок — у Торецьку.



Також У Часовоярській громаді пошкоджено дві багатоповерхівки, два приватні будинки та дві промислові будівлі. У Сіверській громаді пошкоджено будинок у Серебрянці.

Черговий обстріл РФ на Донеччині. Фото: Вадим Філашкін / Facebook

Загалом за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донбасу, вбили одного цивільного.



Раніше сьогодні, 13 січня 2023 року, Росія завдала чергового ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА.