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Після публікацій у ЗМІ Зеленський не зможе звільнити Залужного — FT

30 січня 2024, 18:50

Після публікацій у ЗМІ Зеленський не зможе звільнити Залужного — FT

Президент України Володимир Зеленський не звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і тепер не зможе зробити це протягом деякого часу після публікацій у ЗМІ. Про це повідомило британське ділове видання Financial Times.

Видання зазначає, що усунення Залужного викликало б обурення серед пересічних військових та української громадськості, серед яких генерал користується величезною підтримкою.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Про це «Українській правді» розповів речник президента Сергій Никифоров.

На запитання, чи звільняв президент Залужного, речник відповів: «Точно ні. Президент не звільняв головкома».

Раніше анонімні Telegram-канали, окремі політики та ЗМІ почали писати про нібито звільнення Залужного.

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