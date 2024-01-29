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Залужного не уволили — Офис президента

29 января 2024, 20:35

Залужного не уволили — Офис президента

Президент Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного. Об этом «Украинской правде» рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

На вопрос, увольнял ли президент Залужного пресс-секретарь ответил: «Точно нет. Президент не увольнял главкома». Ранее анонимные Telegram-каналы, отдельные политики и СМИ начали писать о якобы увольнении Залужного.

Один из источников УП в СНБО сообщил, что Залужного вызвали и предложили другую должность.

«Возможно послом куда-то пойдешь. Он отказался. Указа нет», — уточнил источник «Украинской правды» про разговор Залужного с Зеленским.

Ранее появилась информация, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может быть освобожден с занимаемой должности. 

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