Атака на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу 3 лютого одна з найбільш масованих за рік — Укренерго

Атака на енергетичну інфраструктуру у Кривому Розі Дніпропетровської області 3 лютого була наймасовішою на енергетику за рік. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.



«Вчорашня атака на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу — вже третя за тиждень і одна з найбільш масованих за рік за рік», — йдеться в повідомленні.



У відомстві уточнили, що відновлювальні роботи були непростими: оскільки після атак знижується надійність живлення пошкодженого енерговузла, ремонтним бригадам довелося протягом дня двічі повертати світло споживачам у регіоні. Наразі роботи як у магістральних, так і у розподільчих мережах продовжуються, але енергоживлення вже відновлено.



Енергетикам вдалося значно мінімізувати наслідки дронових атак завдяки підготовці влітку. Фактично це були перші відключення після повітряних атак з початку опалювального сезону.

Нагадаємо, у ніч на 3 лютого у Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділами Повітряного командування «Схід» знищено п'ять БПЛА Shahed-136/131.



У Кривому Розі залишилися без енергопостачання побутові та промислові споживачі. Також на двох шахтах було заблоковано 113 шахтарів, внаслідок чого довелося організовувати рятувальну операцію. У місті та у прилеглих районах запроваджено графіки аварійних відключень.