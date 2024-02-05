В Белгородской области сообщили об атаке дрона: ранены оккупанты

В Российской Федерации в очередной раз сообщили об атаке дрона. На этот раз якобы пострадала Белгородская область, в результате этого двое российских оккупантов пострадали. Об этом передает Telegram-канал Astra.



«Два военнослужащих ранены при атаке БПЛА в Белгородской области», — говорится в сообщении.



По данным ASTRA, БПЛА сбросил взрывное устройство в районе села Козинка в субботу вечером, 3 февраля. Двое военнослужащих МО РФ ранены.



Как отмечается, среди жителей пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 5 февраля в Российской Федерации в очередной раз работала противовоздушная оборона. В результате чего над Брянской областью якобы сбили дрон.