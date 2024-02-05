У Білгородській області повідомили про атаку дрону: поранено окупантів

У Російській Федерації вкотре повідомили про атаку дрону. Цього разу нібито постраждала Білгородська область, внаслідок цього двоє російських окупантів постраждали. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.



«Двоє військовослужбовців поранені при атаці БПЛА в Білгородській області», — йдеться в повідомленні.



За даними ASTRA, БПЛА скинув вибуховий пристрій у районі села Козинка у суботу ввечері, 3 лютого. Двоє військовослужбовців МО РФ поранено.



Як зазначається, серед мешканців постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 5 лютого в Російській Федерації вкотре працювала протиповітряна оборона. Внаслідок чого над Брянською областю нібито збили дрон.