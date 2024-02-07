Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію у першому читанні

Законопроєкт про мобілізацію прийнято у першому читанні. Фото: Ярослав Железняк

Сьогодні, 7 лютого, Верховна рада схвалила у першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації. Про це повідомив народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк.



243 народних депутатів підтримали проєкт закону, 12 — проти та утрималися — 45.



«Найімовірніше буде ухвалено законопроєкт в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і набуде чинності через місяць, тобто у квітні», — написав він.



Також проєкт закону має підписати президент України Володимир Зеленський.



Нагадаємо, до Верховної Ради 30 січня внесли оновлений законопроект щодо мобілізації. У ньому український уряд запропонував знизити призовний вік із 27 до 25 років; улилянтам — арешт банківських рахунків та обмеження права на водіння авто; повістки надходитимуть в електронному кабінеті призовника. Про основні положення законопроєкту про мобілізацію читайте у матеріалі «Новин Донбасу».