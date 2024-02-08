Главное за день. Замена руководства ВСУ. Авдеевка остается основным участком фронта

Общество



В Украину из российского плена вернулись 100 военных. Среди освобожденных 49 военнослужащих Нацгвардии, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 тероборонцев. Все освобожденные — рядового и сержантского состава. 84 из них защищали Мариуполь, остальные выполняли боевые задачи на Донецком и Луганском направлениях. По меньшей мере 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни.



Сегодня была официально объявлена замена руководства ВСУ, включая главкома Валерия Залужного. Новым главнокомандующим ВСУ будет генерал-полковник Александр Сырский.



Боевые действия



Согласно данным Минобороны Великобритании, основным участком фронта в российско-украинской войне в настоящее время остается Авдеевка. Непрекращающиеся атаки армии РФ происходят в юго-восточной части города, где ведутся интенсивные уличные бои.



Росармия также пытается прорвать оборону украинских войск в районе города Часов Яр в Донецкой области. Противник прибегает к локальным действиям малыми штурмовыми группами под прикрытием дронов и артиллерии, применяет дроны-камикадзе и использует средства радиоэлектронной борьбы.

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