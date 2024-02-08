Головне за день. Заміна керівництва ЗСУ. Авдіївка залишається основною ділянкою фронту

Суспільство



В Україну із російського полону повернулися 100 військових. Серед звільнених 49 військовослужбовців Нацгвардії, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців. Усі звільнені — рядового та сержантського складу. 84 з них захищали Маріуполь, решта виконувала бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках. Щонайменше 28 звільнених мають поранення чи серйозні хвороби.



Сьогодні було офіційно оголошено заміну керівництва ЗСУ, включаючи головкома Валерія Залужного. Новим головнокомандувачем ЗСУ буде генерал-полковник Олександр Сирський.



Бойові дії



За даними Міноборони Великобританії, основною ділянкою фронту в російсько-українській війні наразі залишається Авдіївка. Безперервні атаки армії РФ відбуваються у південно-східній частині міста, де ведуться інтенсивні вуличні бої.



Росармія також намагається прорвати оборону українських військ у районі міста Часів Яр у Донецькій області. Противник вдається до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії, застосовує дрони-камікадзе та засоби радіоелектронної боротьби.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.