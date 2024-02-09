Главное за день: Оккупанты расстреляли военных ВСУ. Европол нашел украинских детей в РФ

Общество



Оккупанты утверждают, что не будут сносить Дом связи в Мариуполе. Сейчас на объекте площадью более 7000 квадратных метров строители ведут демонтажные работы, чтобы потом якобы начать восстановление здания. Также утверждается, что планируется восстановить и расположенную на торце здания керамическую мозаику «Покорители космоса» авторства художников-монументалистов Виктора Арнаутова и Григория Пришедько.



Международные следователи совместно с Европолом установили местонахождение как минимум восьми украинских детей, которых вывезли в Россию, пишет BILD. Несовершеннолетние, по всей видимости, были депортированы на территорию РФ во время российского вторжения. По данным Европола, информация о детях была передана украинскими властями.



На борту упавшего самолета Ил-76 не было украинских военнопленных, однако в Украине нет точной информации, живы ли пока пленные, которых должны были обменять в тот день. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.



Боевые действия



В больнице скончался один из пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске, заявили в группировке «ЛНР». Таким образом, количество погибших возросло до 29.



Российские оккупанты все чаще используют химические атаки. В частности, предположительно, россияне применяют на фронте гранаты К-51 с хлорпикрином, что приводит к гибели, сообщил командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский. По его данным, в течение недели было зафиксировано около десятка российских попыток атаковать ядовитыми веществами.



Российские военные сняли с дрона факт расстрела украинских военнослужащих у Алебастрового пруда восточнее Клещиевки. На записи видно, что украинские военные сдаются в плен — выходят с поднятыми руками. Видео опубликовал прокремлевский военный блогер Кирилл Федоров. Командир российских военных, который видит в трансляции с БПЛА, что украинские бойцы сдаются в плен, дает команду подчиненным расстрелять их. «Пленных не брать! Всех расстрелять! Пускай не кучкуются», — говорит он. На видео видно, что сначала россияне убивают одного пленного украинца, а затем второго.

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