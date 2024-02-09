Головне за день: Окупанти розстріляли військових ЗСУ. Європол знайшов українських дітей у РФ

Суспільство



Окупанти стверджують, що не зноситимуть Будинок зв'язку у Маріуполі. Наразі на об'єкті площею понад 7000 квадратних метрів будівельники ведуть демонтажні роботи, щоб потім нібито розпочати відновлення будівлі. Також стверджується, що планується відновити й розташовану на торці будівлі керамічну мозаїку «Підкорювачі космосу» авторства художників-монументалістів Віктора Арнаутова та Григорія Пришедька.



Міжнародні слідчі спільно з Європолом встановили місцезнаходження щонайменше восьми українських дітей, яких вивезли до Росії, пише BILD. Неповнолітні, мабуть, були депортовані на територію РФ під час російського вторгнення. За даними Європолу, інформацію про дітей було передано українською владою.



На борту літака Іл-76, що впав , не було українських військовополонених, проте в Україні немає точної інформації, чи живі поки що полонені, яких мали обміняти того дня. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов.



Бойові дії



У лікарні помер один із постраждалих під час обстрілу пекарні в Лисичанську, заявили в угрупуванні «ЛНР». Таким чином кількість загиблих зросла до 29.



Російські окупанти все частіше використовують хімічні атаки. Зокрема, імовірно, росіяни застосовують на фронті гранати К-51 із хлорпікрином, що призводить до загибелі, повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський. За його даними, протягом тижня було зафіксовано близько десятка російських спроб атакувати отруйними речовинами.



Російські військові зняли з дрона факт розстрілу українських військовослужбовців біля Алебастрового ставка на схід від Кліщіївки. На записі видно, що українські військові здаються в полон виходять із піднятими руками. Відео опублікував прокремлівський військовий блогер Кирило Федоров. Командир російських військових, котрий бачить у трансляції з БПЛА, що українські бійці здаються в полон, дає команду підлеглим розстріляти їх. «Полонених не брати! Усіх розстріляти! Нехай не купуються», — каже він. На відео видно, що спочатку росіяни вбивають одного полоненого українця, а згодом другого.

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