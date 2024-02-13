Врачам не удалось спасти тяжелораненую пожилую женщину из Красногоровки после обстрела армии РФ

Помощь пострадавшим в Красногоровке. Фото: кадр из видео

Полицейские из отряда «Белый Ангел» пытался спасти тяжелораненую пожилую женщину из Красногоровки после обстрела российских оккупантов, правоохранители оказали ей первую медицинскую помощь и быстро доставили в больницу, информирует Нацполиция.







«Однако, к сожалению, на следующий день она скончалась. Вражеские снаряды взорвались возле 74-летней женщины. Соседи сразу вызвали полицейских, потому что состояние раненой было критическим», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Национальной полиции отметили, что пострадавшая получила травмы лица, спины и конечностей и истекала кровью.



К сожалению спасти раненную представителям полиции не удалось. Поэтому правоохранители призывают жителей прифронтовых населенных пунктов эвакуироваться.



Напомним, в Донецкой области начался пятый этап принудительной эвакуации семей с несовершеннолетними, она касается 9 населенных пунктов Марьинской и Очеретинской территориальных громад, находящихся под круглосуточным обстрелом войск РФ.



Ранее «Новости Донбасса» уже писали, что в этом году полицейские совершили уже более 30 рейсов в Авдеевку и эвакуировали 123 человека.