Лікарям не вдалося врятувати тяжко поранену літню жінку з Красногорівки після обстрілу армії РФ

Допомога постраждалим у Красногорівці. Фото: кадр із відео

Поліцейські «Білих Янголів» намагалися врятувати тяжко поранену літню жінку з Красногорівки після обстрілу російських окупантів, правоохоронці надали їй першу медичну допомогу та швидко доставили до лікарні, інформує Нацполіція.







«Однак, на жаль, наступного дня вона померла. Ворожі снаряди вибухнули біля 74-річної жінки. Сусіди відразу викликали поліцейських, бо стан пораненої був критичний», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі Національної поліції зазначили, що постраждала отримала травми обличчя, спини та кінцівок та стікала кров'ю.



На жаль, врятувати поранену представникам поліції не вдалося. Тому правоохоронці закликають мешканців прифронтових населених пунктів евакуюватись.



Нагадаємо, на Донеччині розпочався п'ятий етап примусової евакуації сімей з неповнолітніми, вона стосується 9 населених пунктів Мар'їнської та Очеретинської територіальних громад, що знаходяться під цілодобовим обстрілом військ РФ.



Раніше «Новини Донбасу» вже писали, що цього року поліцейські здійснили вже понад 30 рейсів до Авдіївки та евакуювали 123 людини.