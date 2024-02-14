Дронов у ВСУ будет больше, а прибытие F-16 в Украину будет по графику — Умеров

Заседание в формате "Раммштайн". Фото: Рустем Умеров

Министр обороны Рустем Умеров проинформировал о результатах 19-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн».

Глава оборонного ведомства сообщил, что официально начала работу коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, к ней уже присоединились 15 стран.

«Будет усиливаться взаимодействие с партнерами в вопросе беспилотных систем. Сейчас официально запустили работу Коалиции дронов. Уже восемь стран присоединились - Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия. Поддержка партнеров есть. Работаем, чтобы выбить россиян с наших территорий - как на земле, так и в море, и на небе», — рассказал Умеров.

На повестке дня так же было совместное производства артиллерийских систем и снарядов.

Относительно поступления современных истребителей F16. По словам главы МОУ «идем по графику в рамках всех договоренностей с партнерами».