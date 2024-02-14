Дронів у ЗСУ буде більше, а прибуття F-16 в Україну буде за графіком — Умєров

Засідання у форматі «Рамштайн» . Фото: Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров поінформував про результати 19 засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Глава оборонного відомства повідомив, що офіційно розпочала роботу коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, до неї вже приєдналися 15 країн.

«Підсилюватиметься взаємодія з партнерами у питанні безпілотних систем. Наразі офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Вже вісім країн приєдналися – Швеція, Великобританія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія. Підтримка партнерів є. Працюємо, щоб вибити росіян із наших територій – як на землі, так і в морі, і на небі», – розповів Умєров.

На порядку денному так само було спільне виробництво артилерійських систем та снарядів.

Щодо надходження сучасних винищувачів F16. За словами голови МОУ, «ідемо за графіком у рамках усіх домовленостей з партнерами».