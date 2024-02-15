«ДНР»: В оккупации ранены три человека

За четверг, 15 февраля, оккупированная территория Донецкой области несколько раз подвергалась обстрелам. Под огнем оказались Донецк, Горловка и Волновахский район.



Как заявили в оккупационной администрации «ДНР», ранены три мирных жителя.



В Куйбышевском районе в результате атаки дрона-камикадзе ранены 20-летний парень и 31-летняя женщина.



В Ольгинке Волновахского района под артиллерийский обстрел попал 43-летний мужчина, он получил тяжелое ранение.

Один человек погиб и двое ранены в результате обстрела Зари в Донецкой области. Это произошло вечером 15 февраля.