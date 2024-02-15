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«ДНР»: В окупації поранено троє людей

15 лютого 2024, 22:15

«ДНР»: В окупації поранено троє людей

За четвер, 15 лютого, окупована територія Донецької області кілька разів зазнала обстрілів. Під вогнем опинилися Донецьк, Горлівка та Волноваський район.

Як заявили в окупаційній адміністрації «ДНР», поранено трьох мирних жителів.

У Куйбишевському районі внаслідок атаки дрона-камікадзе поранено 20-річного хлопця та 31-річну жінку.

В Ольгинці Волноваського району під артилерійський обстріл потрапив 43-річний чоловік, який отримав тяжке поранення.

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Одна людина загинула і двох поранено внаслідок обстрілу Зорі на Донеччині. Це сталося увечері 15 лютого.

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