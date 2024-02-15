Главное за день: Ситуация в Авдеевке. РФ отправила в колонию еще семерых военнопленных

Права человека



Пленные украинские военнослужащие полка «Азов» продолжают подвергаться незаконным действиям со стороны России. Военные Александр Турчин, Максим Чередниченко, Тарас Зварычук, Георгий Летягин, Дмитрий Чибуков, Денис Дорохин и Александр Сыкылында незаконно осуждены на оккупированной территории. Турчина лишили свободы на 27 лет, Чередниченко — на 26 лет, Зварычука, Сыкылынду, Летягина, Чибукова — на 25 лет, Дорохина — на 28 лет. Их отправили в исправительную колонию строгого режима.



Боевые действия



Россияне заявляют о захвате укрепрайона «Зенит» на южной окраине Авдеевки. Опубликовано видео того, как российские военные устанавливают на объекте свой флаг. Видео геолоцировал проект DeepState. По информации российских телеграм-каналов, украинские военные покинули бывшую базу ПВО «Зенит» сегодня из-за угрозы полного окружения. Украинская сторона этого пока не подтверждала.



За четверг, 15 февраля, оккупированная территория Донецкой области несколько раз подвергалась обстрелам. Под огнем оказались Донецк, Горловка и Волновахский район. Как заявили в оккупационной администрации «ДНР», ранены три мирных жителя.



Как минимум девять человек погибли и около двадцати пострадали при ракетном ударе по Белгороду сегодня днем, 15 февраля. В числе погибших — двое детей. Один из сбитых реактивных снарядов упал у торгового центра на улице Плеханова. Большинство погибших были внутри торгового центра. Из пострадавших — трое в тяжелом состоянии.

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