  
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Главное за день: Ситуация в Авдеевке. РФ отправила в колонию еще семерых военнопленных

15 февраля 2024, 23:19

Главное за день: Ситуация в Авдеевке. РФ отправила в колонию еще семерых военнопленных

Права человека

Пленные украинские военнослужащие полка «Азов» продолжают подвергаться незаконным действиям со стороны России. Военные Александр Турчин, Максим Чередниченко, Тарас Зварычук, Георгий Летягин, Дмитрий Чибуков, Денис Дорохин и Александр Сыкылында незаконно осуждены на оккупированной территории. Турчина лишили свободы на 27 лет, Чередниченко — на 26 лет, Зварычука, Сыкылынду, Летягина, Чибукова — на 25 лет, Дорохина — на 28 лет. Их отправили в исправительную колонию строгого режима.

Боевые действия

Россияне заявляют о захвате укрепрайона «Зенит» на южной окраине Авдеевки. Опубликовано видео того, как российские военные устанавливают на объекте свой флаг.  Видео геолоцировал проект DeepState. По информации российских телеграм-каналов, украинские военные покинули бывшую базу ПВО «Зенит» сегодня из-за угрозы полного окружения. Украинская сторона этого пока не подтверждала.

За четверг, 15 февраля, оккупированная территория Донецкой области несколько раз подвергалась обстрелам. Под огнем оказались Донецк, Горловка и Волновахский район. Как заявили в оккупационной администрации «ДНР», ранены три мирных жителя.

Как минимум девять человек погибли и около двадцати пострадали при ракетном ударе по Белгороду сегодня днем, 15 февраля. В числе погибших — двое детей. Один из сбитых реактивных снарядов упал у торгового центра на улице Плеханова. Большинство погибших были внутри торгового центра. Из пострадавших — трое в тяжелом состоянии.

Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.

Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:19
Главное за день: Ситуация в Авдеевке. РФ отправила в колонию еще семерых военнопленных
23:05
Войска РФ установили флаг на одном из укрепрайонов ВСУ в Авдеевке
22:15
«ДНР»: В оккупации ранены три человека
18:58
Россия отправила в колонию еще 7 украинских военнопленных
11:41
Донецкая область подверглась 21 обстрелу за сутки, погибли люди
23:24
Главное за день: Бои за Авдеевку. Уничтожение БДК «Цезарь Куников»
18:28
Еще четыре человека погибли сегодня в Донецкой области из-за российских обстрелов
17:50
Оккупанты снова обстреляли Херсон, трое раненых
16:55
Аналитики рассказали, для чего РФ использует на фронте в Украине старые советские танки
15:59
В Мариуполе оккупанты продолжают «восстановление» Драматического театра
08:50
В Черном море подбили БДК «Цезарь Куников», он утонул
23:15
Главное за день: «Казаки ДНР» против Киркорова. Новые приговоры украинским пленным
19:16
«Казаки ДНР» потребовали отменить концерт Филлипа Киркорова
17:50
«Есть поддержка»: в Авдеевку приходит подкрепление Силам обороны
17:11
«Это российская ИПСО»: в ВСУ опровергли потери под Селидово
16:30
Оккупированная Кременная попала под обстрел, есть жертвы
14:35
Оккупанты снова ударили по Селидовской громаде в Донецкой области
14:03
Россияне обстреляли рынок в Харьковской области, есть жертвы
12:42
В Мариуполе российские военные протаранили легковушку, водитель погиб
12:08
В оккупированном Мариуполе слышны звуки взрывов
все новости
23:19
Главное за день: Ситуация в Авдеевке. РФ отправила в колонию еще семерых военнопленных
23:05
Войска РФ установили флаг на одном из укрепрайонов ВСУ в Авдеевке
22:15
«ДНР»: В оккупации ранены три человека
21:50
«Шахтер» сыграл вничью с «Марселем»
20:46
В Донецкой области при обстреле села Заря погибла женщина, есть раненые
20:09
Закон о медицинском каннабисе в Украине подписан президентом
18:58
Россия отправила в колонию еще 7 украинских военнопленных
17:55
Минобороны РФ выдумало сбитие МиГ-29 в Краматорске
17:44
Войска РФ пытаются перерезать еще одну дорогу из Авдеевки
17:37
Оккупанты ударили по Купянскому району с помощью дрона: пострадали два человека
16:25
Испания, Германия и Британия анонсировали новые пакеты помощи Украине
16:16
В Латвии вступила в силу законная конфискация российских автомобилей для Украины
15:20
Россияне продолжают вербовать наемников в Африке и Азии: обещают от 2000 до 4000 долларов, но платят несколько сотен
14:59
Хуже, чем в Бахмуте: замкомандира Третьей штурмовой бригады показал видео из Авдеевки
14:58
В Авдеевке переименовали более 20 улиц, названия которых были связаны с Россией
14:50
Броня САУ «Богдана» спасла жизнь экипажу после попадания «Ланцета»
13:58
В этом году Украина может получить почти 4 млрд долларов из замороженных активов РФ
13:35
Оккупанты обстреляли Херсон: погибла местная жительница
13:10
Крупнейший производитель грузовиков в мире Daimler Truck окончательно уходит из России
12:58
Поддержала РФ и призывала к захвату Украины: СБУ объявила подозрение Таисии Повалий
все новости
ВИДЕО
Войска РФ захватили укрепрайон «Зенит». Карта: DeepState Войска РФ установили флаг на одном из укрепрайонов ВСУ в Авдеевке
15 февраля, 23:05
Броня САУ «Богдана» выдержала попадание «Ланцета». Фото: Telegram / Оперативний ЗСУ Броня САУ «Богдана» спасла жизнь экипажу после попадания «Ланцета»
15 февраля, 14:50
Соловьев. Фото: кадр из видео Российский пропагандист поставил под сомнение современные границы стран основателей Европейского союза
15 февраля, 11:12
В центре Москвы произошел крупный пожар. Фото: Astra В центре Москвы произошел крупный пожар
15 февраля, 09:59
Нефтебаза «Полевая» в Курской области. Фото: кадр из видео Два БПЛА атаковали нефтебазу «Полевая» в Курской области
15 февраля, 08:30
Боеприпас GLSDB. Фото из открытых источников. В РФ утверждают, что зафиксировали первое применение боеприпаса GLSDB Украиной
14 февраля, 18:41
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама