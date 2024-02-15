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Головне за день: Ситуація в Авдіївці. РФ відправила до колонії ще сімох військовополонених

15 лютого 2024, 23:19

Головне за день: Ситуація в Авдіївці. РФ відправила до колонії ще сімох військовополонених

Права людини

 Полонені українські військовослужбовці полку «Азов» продовжують зазнавати незаконних дій з боку Росії. Військові Олександр Турчин, Максим Чередниченко, Тарас Зваричук, Георгій Летягін, Дмитро Чибуков, Денис Дорохін та Олександр Сиколинда незаконно засуджені на окупованій території. Турчина позбавили волі на 27 років, Чередниченка — на 26 років, Зваричука, Сиколинду, Летягіна, Чибукова — на 25 років, Дорохіна — на 28 років. Їх відправили до виправної колонії суворого режиму.

Бойові дії

 Росіяни заявляють про захоплення укріпрайону «Зеніт» на південній околиці Авдіївки. Опубліковано відео про те, як російські військові встановлюють на об'єкті свій прапор. Відео геолокував проект DeepState. За інформацією російських телеграм-каналів, українські військові залишили колишню базу ППО «Зеніт» через загрозу повного оточення. Українська сторона цього поки що не підтверджувала.

За четвер, 15 лютого, окупована територія Донецької області кілька разів зазнала обстрілів. Під вогнем опинилися Донецьк, Горлівка та Волноваський район. Як заявили в окупаційній адміністрації «ДНР», поранено трьох мирних жителів.

Як мінімум дев'ятеро людей загинули і близько двадцяти постраждали при ракетному ударі по Бєлгороду сьогодні вдень, 15 лютого. Серед загиблих – двоє дітей. Один із збитих реактивних снарядів упав біля торгового центру на вулиці Плеханова. Більшість загиблих були усередині торгового центру. З постраждалих – троє у тяжкому стані.

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