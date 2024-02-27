Росіяни почали будувати залізницю з Маріуполя до Криму

Росіяни приступають до будівництва залізниці, що з'єднає Маріуполь та Крим. Ілюстрація: ЦЖР

Російська влада будує дві нові гілки залізниці, яка проходитиме окупованими територіями Запорізької області. Залізничні гілки дублюватимуть існуючу українську колію, яка знаходиться в межах досяжності ЗСУ. Окупанти влаштували вузлову станцію, до якої з одного боку підходять колії з Криму, а з іншого — колії з Ростовської області, з окупованої частини Донецької області, з Маріупольського та Бердянського портів. Про це повідомив Центр журналістських розслідувань.

Журналісти центру опублікували орієнтовну карту нової залізниці, яку створили на основі зображень від супутника Sentinel-2 Європейського космічного агентства.

На карті видно, що росіяни намагаються здійснити новий шлях, паралельно існуючій мережі шляхів біля Донецька (на карті праворуч) та в Криму (через Мелітополь, на карті ліворуч). Позначено, що існуюча гілка, яка проходить через Токмак, регулярно потрапляє під удари ЗСУ: усі випадки влучення позначені черепами. Крім того, у межах досяжності українських снарядів є новобудови, але агресора це не зупинило.

У статті зазначено, що росіяни планують збудувати вузлову станцію в селі Осипенко, біля сіл Новопетрівки та Куликівське у Бердянському районі. Особливістю цієї точки є те, що вона рівновіддалена від портів Маріуполя та Бердянська, а поряд на полігонах — місця дислокації техніки та особового складу.

Від вузлової станції Осипенко лінія залізниці розгалужуватиметься. Одна гілка прямуватиме на північний схід — у бік Донецька і далі на Ростов (Маріуполь — село Микільське — село Кальчик). Друга йтиме паралельно до Азовського моря і також дістанеться Ростовської області (маршрут Новопетрівка — Куликівське — Урзуф — Юріївка — Ялта — Азовське — морський порт Маріуполя).

Також журналісти відзначили ще дві важливі точки біля Мелітополя. В одній точці залізниця приєднається безпосередньо до існуючих колій у Мелітополі, а в другій — зіллється з лінією, що прямує з Джанкоя до Криму.

На порталі розмітили докладну карту нових залізничних колій із позначенням основних станцій. Журналісти зазначили, що залізниці ще немає, але триває активна робота з підготовки до будівництва.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти планують відкрити в зруйнованому ними центрі Маріуполя «музей звільнення міста».