Силы обороны разгромили технику россиян с помощью дрона

Украинские военнослужащие обнародовали видео, где показали, как уничтожили российских оккупантов и их технику с помощью дрона. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.



Как отмечается, разгром военной техники россиян осуществила 128-ая отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.



«Минус гаубица, БМП и противотанковая пушка», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что потери России в войне в Украине на утро среды, 28 февраля, составили 1060 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 412 610 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили танки, артсистемы и ББМ.