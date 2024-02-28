Сили оборони розгромили техніку росіян за допомогою дрону

Українські військовослужбовці оприлюднили відео, де показали, як знищили російських окупантів та їхню техніку за допомогою дрону. Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ Збройних сил України.



Як зазначається, розгром військової техніки росіян здійснила 128-а окрема гірська-штурмова Закарпатська бригада.



«Мінус гаубиця, БМП та протитанкова гармата», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 28 лютого, становили 1060 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 412 610 військових. Крім того, ЗСУ знищили танки, артсистеми та ББМ.