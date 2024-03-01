Росіяни завдали ракетного удару по Запорізькій області: вбито літнього чоловіка в Юльївці

Юльївка в Запорізька область. Фото: Іван Федоров / Telegram

71-річний чоловік загинув внаслідок російської ракетної атаки по Юльївці Запорізької області. Про це у своєму Telegram повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.



«Також 68-річна жінка отримала поранення. 200 ударів по 11 населених пунктах регіону завдали росіяни впродовж доби», - зазначив Федоров.



Голова Запорізької ОВА додав, що 130 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Приютного, Малинівки, Малої Токмачки, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

Юльївка в Запорізька область. Фото: Іван Федоров / Telegram

Згідно зі звітом місцевої влади, окупанти завдали 4 ракетні удари по Юльївці, атакували 52 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку й Роботине.



Минулої доби, до служб порятунку Запорізької області надійшло 27 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.



Нагадаємо, 29 лютого, армія РФ завдала 250 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.