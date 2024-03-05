Беспилотник второй раз за день атаковал Белгородскую область

Минобороны страны-оккупанта заявило, что в 11.30 БПЛА самолетного типа атаковал объекты на территории России.



«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в Грайворонском городском округе сработала система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа между сёлами Косилово и Ивановская Лисица.



«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — добавил он.



Ранее сегодня ночью, 5 марта, в российской Белгородской области работала противовоздушная оборона. Позже в селе Долгое Белгородской области с помощью БпЛА была атакована Губкинская нефтебаза.