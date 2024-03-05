Безпілотник вдруге за день атакував Білгородську область

Міноборони країни-окупанта заявило, що об 11:30 БПЛА літакового типу атакував об'єкти на території Росії.



«Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Білгородської області», - йдеться у повідомленні.



Губернатор області В'ячеслав Гладков уточнив, що у Грайворонському міському окрузі спрацювала система ППО – збито БПЛА літакового типу між селами Косилово та Іванівська Лисиця.



«Оперативні служби уточнюють інформацію щодо наслідків на землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає», - додав він.



Раніше сьогодні вночі, 5 березня, у російській Білгородській області працювала протиповітряна оборона. Пізніше в селі Довге Білгородської області за допомогою БПЛА була атакована Губкінська нафтобаза.