Дом жителя Константиновки дважды за ночь попал под обстрел, мужчина ранен

Житель села Константиновка Донецкой области пережил два «прилета» в свой дом во время обстрела российских оккупантов. В областной полиции показали видео, как экипаж «Белый ангел» помог раненому.



В результате российской атаки 62-летний мужчина получил ранения и нуждался в медицинской помощи. Однако в населенный пункт не так просто попасть — в небе кружили российские дроны, а на улицах «ложились» авиабомбы КАБы.



Рискуя жизнью, парамедики добрались до пострадавшего.



По дороге в больницу раненый рассказал, что оккупанты били по селу всю ночь и утро. Два попадания были именно в его дом. Мужчина в это время находился в доме и чудом остался жив. Осколки от снарядов вонзились в его одежду.

Российские оккупационные войска в субботу, 9 марта, обстреляли из артиллерии Часов Яр Донецкой области. Российские военные за прошедшие сутки ранили 9 жителей Донецкой области и нанесли более 100 разрушений инфраструктуре за пятницу, 8 марта.